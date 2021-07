https://it.sputniknews.com/20210726/bombardamenti-americani-a-distanza-12277043.html

Bombardamenti americani 'a distanza'

Bombardamenti americani 'a distanza'

Il comandante del comando centrale degli Stati Uniti, generale Kenneth F. McKenzie, ha dichiarato che le forze statunitensi avrebbero continuato ad effettuare...

In precedenza, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno espresso la preoccupazione per l'aumento della violenza in Afghanistan e hanno invitato i talebani* a fermare l'offensiva.La situazione in Afghanistan è peggiorata dopo che gli Stati Uniti e i paesi della NATO hanno avviato il ritiro ufficiale delle loro truppe il primo maggio. I talebani* hanno cominciato l’offensiva e hanno iniziato a occupare vasti territori: secondo alcuni rapporti, controllano già il 90 per cento del Paese.*un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in molti altri paesi

EBM Gli USA prendono il mondo in giro, prima fanno accordi con Talebani che tra l'altro non sono terroristi, ma fanno parte del popolo Afghano invaso da USA e suoi Strumenti NATO. Gli USA che applicano il terrorismo di stato, hanno invaso 20 anni fa l'Afghanistan creando caos e instabilità sia in Afghanistan sia nei stati confinanti Afganistan; hanno perso la guerra contro afghani in particolare i Talebani che oggi controllano 90% del territorio. Domanda: gli USA in 20 anni hanno portato la democrazia? hanno sviluppato l'Afghanistan come stato? Hanno creato un governo afghano e un esercito Afghano? se si dove il governo afghano e l'esercito afghano visto che i talebani controllano il 90% del territorio? Presa in giro, USA prendo il mondo in giro con menzogne. 3

thor ....e difatti, il ritiro usa dall'Afghanistan è stato riconosciuto da moltissimi analisti geopolitici come una sconfitta! 3

