Boeing 737 di Belavia diretto ad Antalya atterra a Mosca dopo una chiamata di soccorso

Boeing 737 di Belavia diretto ad Antalya atterra a Mosca dopo una chiamata di soccorso

26.07.2021

2021-07-26T11:27+0200

2021-07-26T11:27+0200

2021-07-26T11:27+0200

Un portavoce dei servizi di emergenza ha riferito che un Boeing 737 della Belavia, diretto ad Antalya da Minsk, è atterrato in sicurezza all'aeroporto Domodedovo di Mosca. L'aereo è arrivato a Mosca dopo aver cambiato rotta alla volta della capitale russa perché a bordo si è attivato un sensore di guasto della pressione.In precedenza alcuni media avevano annunciato che il 737 aveva inviato un segnale di soccorso all’altezza della città russa di Voronezh, circa 460 chilometri più a sud di Mosca e aveva pianificato un atterraggio di emergenza in quella zona.Poi è stato reso noto che sarebbe piuttosto atterrato a Mosca: "L'aereo si sta dirigendo a Domodedovo per una più rapida soluzione dei problemi tecnici", ha spiegato la fonte che segnala la presenza di 197 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio presenti nel velivolo.Secondo il sito web Flightradar24, l'altitudine di volo dell'aereo era di circa 2.500 metri ed è rimasto in volo quasi due ore.L'aereo Belavia ha volato aggirando l'Ucraina e, dopo aver inviato un segnale di soccorso, ha virato a nord-est. L'aereo ha cambiato prima rotta verso Voronezh, ma a causa del basso livello di carburante ha cambiato nuovamente rotta e si è diretto verso Mosca.

