Bitcoin torna sopra i 39 mila USD dopo settimane di ribassi

Bitcoin torna sopra i 39 mila USD dopo settimane di ribassi

Bitcoin in fase di rialzo dopo settimane, ma non vi sono certezze se si tratta di una fase momentanea o di un nuovo trend positivo giunto per durare. 26.07.2021

Il prezzo del bitcoin, la prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha superato su alcune piattaforme i 39 mila USD di valore nelle ultime 24 ore per poi ritracciare a 38.254 USD.Si tratta del maggior apprezzamento dal 15 giugno, quando la criptovaluta superò per poche ore i 40 mila dollari di valore prima di sgonfiarsi ulteriormente e toccare i 29.807 USD. Da questo fondo proviene ora il nuovo apprezzamento che vede il bitcoin in positivo del +11,18%.Secondo le analisi di testate giornalistiche economiche e del settore criptovalute come Coindesk e Cnbc, l’apprezzamento sarebbe dovuto al ritrovato ottimismo da parte degli investitori dopo le parole rincuoranti di Elon Musk, Ceo di Tesla, e di Jack Dorsey, fondatore di Twitter e Ceo di Square Inc.In una conferenza a distanza organizzata la scorsa settimana e a cui i due hanno partecipato, Musk ha affermato che Tesla continua a detenere i BTC acquistati e che lui personalmente ha investito nella criptovaluta, la quale dopo gli investimenti in Tesla e SpaceX, rappresenta la parte più importante del suo portafoglio finanziario. Sempre Musk ha anche affermato che Tesla potrebbe tornare ad accettare bitcoin come mezzo di pagamento delle sue auto elettriche, dal momento che i miner stanno compiendo ampi sforzi per passare alle energie rinnovabili.Effetto Cina digeritoInoltre secondo Vijay Ayyar dell’exchange Luno, contattato da Cnbc, il mercato delle criptovalute avrebbe assorbito lo shock scaturito dal divieto delle autorità cinesi di fare il mining delle criptovalute sul territorio nazionale.Ed ancora, se i molti investitori che nella fase ribassista hanno giocato al ribasso con lo “short squeeze” dovessero perdere la loro sfida, il prezzo del BTC potrebbe apprezzarsi ulteriormente poiché alle quote comprese tra i 28 e i 30 mila dollari sono stati effettuati acquisti da parte di chi ha comprato i ribassi.

