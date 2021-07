https://it.sputniknews.com/20210726/biden-militari-usa-resteranno-in-iraq-per-addestrare-truppe-locali-contro-il-daesh-12282704.html

Biden: militari Usa resteranno in Iraq per addestrare truppe locali contro il Daesh

26.07.2021

esercito usa

iraq

usa

Il presidente americano Joe Biden ha rivelato oggi che la partnership degli Stati Uniti con l'Iraq continuerà nel prossimo futuro, osservando che la missione di combattimento americana si sarebbe trasformata in una cooperazione antiterrorismo.Le osservazioni sono arrivate durante i colloqui nella stanza ovale con il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi.Durante l'attesissimo incontro è stata anche notata l'intenzione dell'amministrazione Biden di consegnare dosi di vaccini contro il coronavirus in Iraq, dove sono stati registrati migliaia di nuovi casi.Poco prima che i dettagli dell'incontro di Biden e al-Kadhimi fossero divulgati ai media, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa che il cambiamento delle missioni in Iraq è stato un "passo naturale in questo dialogo che prosegue".La Psaki ha inoltre indicato che la Casa Bianca non divulgherà dettagli sul numero di soldati che l'amministrazione intende avere in Iraq entro la fine dell'anno.In precedenza alti funzionari statunitensi e iracheni avevano dichiarato al Wall Street Journal che le truppe americane potrebbero essere portate fuori dall'Iraq entro la fine del 2021.Sebbene l'amministrazione Biden non abbia rivelato date su questo scenario, in precedenza ha affermato che i funzionari americani e iracheni hanno concordato un eventuale ritiro.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

мирчик Restate in Irak per rubare il petrolio. Strozzini internazionali di merda. 0

Gianlo Logiano Daesh lo hanno creato loro, armato, sostenuto contro Iraq e Siria, sconfitto grazie a Russia e Iran e adesso i capi terroristi di Washington dicono che lo combattono. Che merde false, hanno creato con gli ebrei un regime che li fa vedere salvatori del mondo, quanto in realtá lo distruggono con genocidi e ruberie. 0

