Anche Calderoli è contro i no-vax e gli dice perché sbagliano nella maniera più totale

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, bergamasco e medico, non può che stigmatizzare il comportamento dei no-vax in piazza, pur garantendo loro il diritto di manifestare contro le decisioni del governo.In questi giorni si è recato ai gazebo della Lega per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia promosso anche dai Radicali. Si è recato nella sua Bergamo ed ha raccontato che tutti quelli che incontra hanno il ricordo di un caro scomparso a causa della Covid-19.Calderoli ricorda che quelle manifestazioni non erano state autorizzate e che le regole quindi non sono state rispettate. Quindi l’appello a far rispettare le regole da parte del vicepresidente del Senato.Calderoli e il green passPer quanto riguarda il green pass, Calderoli dice che si tratta della soluzione giusta al momento sbagliato e questo perché purtroppo mancano i vaccini in alcune Regioni.Il politico si è vaccinato già in aprile perché rientra in una categoria a rischio, ma che suo figlio è da un mese che non riesce a vaccinarsi per carenza di vaccini.Vaccinazione di SalviniPer Calderoli il fatto che Matteo Salvini si sia vaccinato è un messaggio importante “e una pietra tombale su tante critiche”.

