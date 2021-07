https://it.sputniknews.com/20210726/afghanistan-onu-teme-che-numero-senza-precedenti-di-civili-perisca-in-escalation-guerra-civile-12274551.html

Afghanistan, ONU teme che ‘numero senza precedenti di civili perisca’ in escalation guerra civile

Afghanistan, ONU teme che ‘numero senza precedenti di civili perisca’ in escalation guerra civile

Il conflitto in Afghanistan si è intensificato drammaticamente nella primavera del 2021, quando gli Stati Uniti e la NATO hanno annunciato che avrebbero... 26.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-26T13:09+0200

2021-07-26T13:09+0200

2021-07-26T13:09+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/11549351_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e4cfbec778b1ddfa9e6cb5e34a2af452.jpg

Le Nazioni Unite hanno espresso il timore che l'intensificarsi della guerra civile in Afghanistan all'indomani della partenza degli Stati Uniti e della NATO, possa provocare un aumento spaventoso del numero di vittime civili."Un numero senza precedenti di civili afghani perirà e sarà mutilato quest'anno se la crescente violenza non sarà arginata", ha avvertito lunedì la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan in un comunicato stampa che accompagna un rapporto sulla situazione nel paese.Secondo l'agenzia, le vittime civili nella prima metà del 2021 hanno già raggiunto "livelli record", con "un aumento particolarmente forte di uccisioni e feriti" segnalati da maggio, quando la coalizione guidata dagli USA ha iniziato il suo ritiro.Nel suo rapporto, che riguarda le vittime tra gennaio e giugno 2021, l'ONU ha indicato che circa 1.659 civili afghani sono stati uccisi e 3.254 feriti in questo lasso di tempo, rappresentando un aumento del 47% rispetto allo stesso periodo del 2020. Solo tra maggio e giugno, 783 civili sono stati uccisi e 1.609 feriti, secondo il rapporto.Il rapporto indica inoltre che donne e bambini costituiscono circa il 46% di tutti i morti e feriti civili, uno sviluppo che l'ONU ha definito "nauseante".L'ONU ha incolpato "elementi antigovernativi" del 64% di tutte le vittime civili, mentre le forze filogovernative sono responsabili del 25% delle morti tra i civili. Il 39 per cento delle vittime è stato attribuito ai Talebani*, e quasi il nove per cento è avvenuto nella Provincia dello Stato Islamico-Khorasan, un ramo del gruppo terroristico Daesh (ISIS*) attivo nell'Asia centrale e meridionale.Fuoco incrociato, ordigni esplosivi improvvisati, uccisioni mirate e attacchi aerei sarebbero tra le cause maggiori.La rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l'Afghanistan, Deborah Lyons, ha implorato i Talebani e il governo di Kabul di "prendere in considerazione la traiettoria cupa e agghiacciante del conflitto e il suo impatto devastante sui civili" e ha avvertito che il rapporto di lunedì è un monito circa le cose che verranno se la violenza non verrà fermata.L'agenzia ha anche espresso particolare preoccupazione per aver preso di mira i lavoratori civili del governo, gli attivisti dei diritti, dei media, degli anziani religiosi e degli operatori umanitari utilizzando ordigni esplosivi improvvisati e sparatorie. L'ONU ha avvertito che le vittime possono aumentare drammaticamente se i combattimenti si spostano dalle campagne, dove la densità della popolazione è bassa, alle città con alta densità di popolazione.In definitiva, l'agenzia ha invitato entrambe le parti a "fermare i combattimenti afghani contro altri afghani", di rifiutare una soluzione militare e "intensificare... gli sforzi al tavolo dei negoziati".* gruppi terroristici messi fuori legge in Russia e in molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210723/usa-avvertono-talebani-afghanistan-stato-canaglia-se-prendete-il-potere-con-la-forza-12242223.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan