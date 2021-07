Accoltellamento di una oratrice allo ‘Speaker’s Corner’ di Hyde Park colto dalle telecamere - Video

https://it.sputniknews.com/20210726/accoltellamento-di-una-oratrice-allo-speakers-corner-di-hyde-park-colto-dalle-telecamere---video-12275073.html

Gli utenti dei social media hanno identificato la donna presa di mira come Hatun Tash, una predicatrice cristiana che parla spesso della filosofia dietro l'Islam allo Speaker's Corner (l’angolo degli oratori) di Hyde Park, a Londra. La sua identità non è stata confermata dalla polizia metropolitana, che ora sta cercando l'autore del reato.Pare che la donna sia stata curata sul posto dal personale medico prima di essere portata in un ospedale del centro di Londra. Le sue ferite sono considerate "non pericolose per la vita".Un video girato da un testimone mostra un folto gruppo di persone in piedi ad Hyde Park quando un uomo che indossa un mantello si stacca improvvisamente dalla folla e si precipita verso la donna per sferrarle diversi colpi prima di fuggire dalla scena, inseguito da parte del pubblico.Un altro video pubblicato online mostra la donna con la maglietta di Charlie Hebdo in attesa di un'ambulanza, mentre il sangue le cola sul viso.Secondo la polizia, gli inquirenti sarebbero riusciti a recuperare un coltello vicino alla scena ma non sono stati effettuati arresti. La polizia sta ancora cercando il colpevole che non è stato identificato.“Siamo nelle prime fasi della nostra indagine e stiamo lavorando duramente per rintracciare la persona responsabile. Vorrei chiedere alle persone di non speculare sul motivo dell'attacco fino a quando non avremo stabilito i fatti completi", ha aggiunto il detective.Secondo fonti social Hatun Tash sarebbe una predicatrice cristiana che in precedenza viveva in un paese musulmano, ma poi si è trasferita nel Regno Unito, dove ha studiato apologetica a Oxford (disciplina che cerca di argomentare, dimostrare e difendere le basi della fede cristiana).La pagina dell'European Leadership Forum descrive la Tash come una persona che "si è impegnata con i musulmani all'angolo degli oratori e nelle moschee ogni settimana". Secondo altre fonti invece la Tash sarebbe stata accusata di alimentare l'incitamento all'odio contro i musulmani.

