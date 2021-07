https://it.sputniknews.com/20210725/zingaretti-ha-ricevuto-la-seconda-dose-ed-e-felice---foto-12262321.html

Zingaretti ha ricevuto la seconda dose ed è felice - Foto

Adesso anche il presidente della Regione Lazio può dirsi completamente vaccinato, ha infatti ricevuto la seconda dose ed è felice di averlo fatto. 25.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-25T13:44+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

nicola zingaretti

“Seconda dose fatta!” L’ex segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato sulla sua pagina Facebook di aver ricevuto questa mattina la seconda dose del vaccino.Ma “per tornare liberi bisogna vaccinarsi e avere comportamenti responsabili. Chi dice il contrario è un bugiardo. E noi dobbiamo combattere le bugie”.Ecco perché invita a vaccinarsi chi non lo ha ancora fatto.Nella Regione Lazio a seguito dell’annuncio del green pass obbligatorio il sistema di prenotazione è andato in tilt per un alto afflusso di richieste di prenotazioni.In generale in Italia sono ora gli under 30 a prenotare più di altre fasce di età. Si è verificato un vero e proprio boom, a seguito dell’obbligatorietà del green pass che impone a chiunque di esibirlo per partecipare a numerose attività pubbliche e per entrare in alcune attività commerciali come bar e ristoranti.Non cavalcare gli umoriIeri Zingaretti ha rilasciato una intervista al Corriere nella quale ha spiegato che le destre hanno sbagliato durante questo tempo di pandemia a “cavalcare gli umori” delle persone, ma dovevano “bensì dare delle indicazioni”.E sono due secondo Zingaretti i fattori che hanno salvato l’Italia:Per Zingaretti è merito della sinistra e non della destra se ciò è avvenuto.

Andrea RIDI PAGLIACCIO 4

volpeneldeserto Felice di andare sottoterra ,che pena mi fa,vuol dire che c'è ne faremo una ragione,.Felice di morire,il cervello ormai è un optional,neanche un dubbio no? 2

6

