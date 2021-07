https://it.sputniknews.com/20210725/vaccinati-volontari-del-reithera-non-possono-ricevere-il-green-pass-la-beffa-12263331.html

Vaccinati volontari del Reithera non possono ricevere il green pass: la beffa

Sono vaccinati, lo attesta un ospedale pubblico e anche le analisi del sangue ma per il Ministero della Salute i volontari del vaccino Reithera non possono... 25.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

I volontari che hanno partecipato ai test sperimentali per il vaccino contro il coronavirus della Reithera sono vaccinati, ma non possono ricevere il green pass con l’indicazione di vaccinati.Per il consigliere regionale Diego Venanzoni quanto accaduto è una “inaccettabile discriminazione del Governo, intervenga subito per sanarla”, ha detto come riportato da Fanpage.L’assessore ha spiegato che il vaccino Reithera ha dimostrato uno sviluppo di anticorpi eccezionale nella seconda fase di sperimentazione, con il 99% dei volontari che hanno sviluppato gli anticorpi a livelli soddisfacenti per neutralizzare il virus.I volontari di Reithera sono vaccinatiSi fa presente che i volontari che si sono sottoposti alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera, hanno ricevuto dagli ospedali una certificazione che attesta la loro vaccinazione ed anche il titolo anticorpale.Il consigliere ha chiesto all’Unità di crisi regionale di farsi carico di questa istanza e di chiedere al Ministero di riconoscere il certificato di avvenuta vaccinazione come un sostituto del green pass.

