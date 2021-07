https://it.sputniknews.com/20210725/tokyo-2020-3-bronzi-allitalia-ma-scherma-e-nuoto-deludono-12264462.html

Tokyo 2020, 3 bronzi all’Italia ma scherma e nuoto deludono

L’Italia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 c’è e lo dimostra con tre medaglie di bronzo, ma quanta delusione nella scherma e nel nuoto.La giornata parte bene con il primo bronzo che arriva dal ciclismo femminile su strada grazie a Elisa Longo Borghini.L’Italia della ginnastica artistica invece spera perché le ragazze azzurre volano nella finale a squadre prevista per martedì 27 luglio.Nella Scherma uomini e donne male gli azzurri, nel fioretto femminile niente podio e non accadeva dalle Olimpiadi di Seoul del 1988. Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, pluricampionessa nel fioretto ha affermato: “Gara inaspettata, potevano arrivare delle medaglie che non sono arrivate, ma lo sport è anche questo. Ora si passa alle squadre, rimbocchiamoci le maniche. Forse abbiamo abituato troppo bene l'Italia, certe medaglie non sono scontate”, lo ha riportato la Gazzetta dello Sport.Abbastanza male l’Italia del nuoto che non porta a casa medaglie per ora, si qualifica per la finale solo la 4x100 maschile stile libero che batte il record italiano con 3’10”29. Squalificata invece Benedetta Pilato nella batteria dei 100 rana.Nel Beach volley i vice campioni di Rio 2016, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, superano il tedeschi in rimonta e si aggiudicano il primo match.

