Terza medaglia per l'Italia: bronzo per Elisa Longo Borghini in ciclismo

Elisa Longo Borghini ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. 25.07.2021, Sputnik Italia

La terza medaglia per gli Azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020! La campionessa Elisa Longo Borghini, già bronzo alle Olimpiadi di Rio, ha ottenuto la medaglia di medaglia nella prova su strada in linea di ciclismo riservata alle donne Elite.L'austriaca Anna Kiesenhofer ha ottenuto oro, mentre l'olandese Annemiek Van Vleuten argento.In precedenza gli Azzuri hanno anche vinto un oro (Vito Dell’Aquila nel Taekwondo -58 Kg) e un argento (Luigi Samele nella sciabola individuale).

