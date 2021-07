https://it.sputniknews.com/20210725/sui-social-diventa-virale-video-con-erdogan-che-si-addormenta-durante-messaggio-per-id-al-adha-12262561.html

Sui social diventa virale video con Erdogan che si addormenta durante messaggio per Id al-adha

Il fatto più curioso è che il discorso del presidente ai suoi compagni di partito è stato preregistrato e non tatto in diretta: per questo ci si interroga su... 25.07.2021, Sputnik Italia

Il messaggio in occasione della festa religiosa musulmana dell'Id al-adha Eid del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai membri del Partito Giustizia e Sviluppo al potere ha suscitato scalpore sui social, ma invece di concentrarsi sui contenuti del suo discorso, gli internauti non hanno potuto fare a meno di sottolineare come il presidente sembrava per appisolarsi in un breve momento proprio nel bel mezzo del suo intervento. In un video del messaggio, che è diventato rapidamente virale su Twitter, si vede Erdogan bloccarsi e chiudere gli occhi per un paio di secondi, prima di riprendere il discorso ai militanti dell'AKP. Questa non è la prima volta che il presidente turco viene visto abbioccarsi in pubblico. Nel 2017, sembrava appisolarsi ben sette volte in una conferenza stampa a Kiev con l'allora presidente ucraino Petro Poroshenko.

