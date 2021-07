https://it.sputniknews.com/20210725/sorpresa-nei-sondaggi-politici-il-pd-vicinissimo-alla-lega-12260306.html

Sorpresa nei sondaggi politici, il Pd vicinissimo alla Lega

Il Partito Democratico di Enrico Letta non sarebbe poi così in affanno. Quest'ultimo sondaggio lo ricolloca dietro la Lega di Salvini. 25.07.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10348319_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a22fab10885adf2b3236fe33e49df3a9.jpg

I sondaggi politici sono abbastanza volubili, ieri davamo conto di un sondaggio che incoronava Giorgia Meloni e il suo Fratelli d’Italia il partito dell’estate.Ma il sondaggio proposto dal Corriere della Sera indica che la Lega per Salvini premier ha il 21,1% delle preferenze degli italiani e il Partito Democratico il 20,9%. Quindi Pd secondo dietro a Salvini per questo sondaggio.Per il M5S, il Corriere fa notare che il rialzo dei pentastellati è marcato poiché nella fase di massimo scontro Conte-Grillo il partito era crollato al 14,5%.Cala anche Forza Italia al 7% secondo questo sondaggio.Quel che si fa notare, comunque è che la corsa tra i primi tre partiti si mantiene molto incerta perché la distanza tra la Lega di Salvini, il Pd e Fratelli d’Italia della Meloni rimane compresa all’interno dell’errore campionario.Il centrodestra vinceIl dato incontrovertibile è sul risultato degli schieramenti. Il centrodestra stravince con il 47,1%, mentre il centrosinistra allargato ai cinquestelle (o contiani?) si ferma al 31,8%.I politici più apprezzatiGiuseppe Conte sale al 51% del gradimento e si riprende il primo posto, seguito da Giorgia Meloni che cala di 3 punti e da Roberto Speranza, che sono entrambi al 37%.Matteo Salvini ha il gradimento del 31% degli italiani e fa peggio di Dario Franceschini che a sorpresa balza al 33%.Per quanto riguarda l’indice di gradimento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, resta altissimo al 70% ed è un livello elevatissimo per un presidente del Consiglio.

