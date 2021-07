https://it.sputniknews.com/20210725/senatore-paragone-attacca-draghi-sul-green-pass-una-vigliaccata-12252503.html

Senatore Paragone attacca Draghi sul green pass: "una vigliaccata"

Per il fondatore di Italexit ed ex pentastellato Gianluigi Paragone le proteste contro il green pass di questi giorni "sono un vento nuovo, crescerà". 25.07.2021, Sputnik Italia

In un'intervista all'agenzia Adnkronos Gianluigi Paragone ha duramente attaccato il presidente del Consiglio Mario Draghi e il governo per il decreto varato nei giorni scorsi, che prevede l'espansione dell'utilizzo del green pass per aver diritto ad una serie di attività, tra cui l'accesso a cinema, teatri, stadi, palestre, piscine e ristoranti (al chiuso) ed altri eventi culturali pubblici con concentrazione di persone.In particolare Paragone ha contestato il green pass come strumento per convincere gli indecisi e far cambiare idea ai no vax a vaccinarsi per non perdere alcune libertà che solo questo strumento potrà offrire a partire dal prossimo 5 agosto.Riguardo alle manifestazioni di questi giorni contro il green pass e quelle previste nel fine settimana, Paragone è convinto che "saranno tante, poco alla volta la marea salirà, è un vento nuovo", osservando che vi aderiranno anche persone vaccinate "che considerano comunque il Green pass un atto illiberale, di arroganza da parte del Governo."Relativamente alla sua posizione sui vaccini, Paragone si è dichiarato un free vax, ritenendo che la scelta di vaccinarsi sia qualcosa di personale.Infine ha ribadito di considerare una "vigliaccata" l'uso del green pass per promuovere la campagna di vaccinazione.In Italia, secondo gli dati di ieri, 64.481.966 sono state le dosi di vaccino somministrate in totale, mentre 29.463.542 persone (54,55% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

