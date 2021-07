https://it.sputniknews.com/20210725/sardegna-incendi-nella-provincia-di-oristano-per-governatore-solinas-disastro-senza-precedenti-12266866.html

Sardegna, incendi nella provincia di Oristano: per governatore Solinas "disastro senza precedenti"

Ancora impossibile fare una stima dei danni degli incendi divampati nell'Oristanese, ma per il governatore della Sardegna "si tratta di un disastro senza... 25.07.2021, Sputnik Italia

La provincia di Oristano sta bruciando, con migliaia di ettari di vegetazione mediterranea distrutti, così come si registrano danni ad abitazioni private ed aziende. A segnalare la situazione d'emergenza è il governatore della Sardegna Christian Solinas.Solinas ha chiesto al governo centrale assistenza economica per risarcire le attività danneggiate dagli incendi, così come per il futuro l'impegno che si assume la regione è la riforestazione delle zone distrutte dai roghi."Scriverò al Presidente Draghi per chiedere anche che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione, che rimargini queste terribili ferite”.Si segnala inoltre che la Sardegna ha ricevuto ulteriori mezzi per contrastare l'avanzata delle fiamme grazie ai costanti contatti del governatore con il Direttore del Dipartimento nazionale della Protezione civile

