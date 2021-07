https://it.sputniknews.com/20210725/salvini-ascoltiamo-le-piazze-no-green-pass-e-promettiamo-battaglia-su-regole-restrittive-12261537.html

Salvini, ascoltiamo le piazze no green pass e promettiamo battaglia su regole restrittive

Salvini, ascoltiamo le piazze no green pass e promettiamo battaglia su regole restrittive

Si è vaccinato per scelta personale, ma niente obbligo a chi non si vuol vaccinare e il motivo non sarebbe la libertà, ma il fine elettorale secondo... 25.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-25T21:34+0200

2021-07-25T21:34+0200

2021-07-25T21:34+0200

politica italiana

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343550_0:315:2048:1467_1920x0_80_0_0_7ec58ede74dc9f8709c7baf3821e0681.jpg

Matteo Salvini dice che la piazza no green pass e no vax di sabato va ascoltata e capita, non attaccata e censurata.E La Lega, “anche se da sola”, precisa Salvini, si batterà in Parlamento “per garantire salute, lavoro e libertà a tutti, senza obblighi, multe o divieti”.E quindi è pronta la Lega a modificare il decreto legge che introduce l’obbligo del green pass. In questo avrà sicuramente il pieno appoggio di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.Salvini vaccinatoAnche sui bambini e i ragazzi continua a dire che non devono esserci obblighi e costrizioni , anche se però a settembre dovrà essere garantita la scuola in presenza a tutti, “nessun bimbo o insegnante escluso”.La caccia a 6 milioni di voti no-vaxSecondo il quotidiano La Repubblica, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sarebbero a caccia di 6 milioni di voti disponibili tra i no-vax che nessun altro partito si prende. Questa l’insinuazione.Secondo il sondaggio si tratta di un 11-13% di elettorato che fa ovviamente gola e così in particolare a destra si tenta con qualsiasi strategia di affiliarli e di evitare che scappino.Del resto, tra settembre e ottobre ci sono le elezioni comunali nelle maggiori città italiane e anche in Calabria per la rielezione del presidente regionale. Il premio in palio è alto.

alberto carè il 70 % degli Italiani , non voterà mai più per i partiti dell'arco parlamentare . una prova dunque di maturità civile - finalmente - . 3

Mg Mg ULTIMO AVVISO , SALVI NON ROMPERE LE PALLE E VEDI DI BUTTARE FUORI TUTTA QUESTA SCHIUMA SPERMA INUTILE CHE E' CON TE , O SARAI ANCHE TU A NORIMBERGA SENZA FARE NIENTE SEI SUI COMPLICE , MI CAPISTI? 2

6

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, matteo salvini