Roma: protesta anti green pass

Roma: protesta anti green pass

Le persone si sono riunite in Piazza del Popolo a Roma contro l'utilizzo del green pass. 25.07.2021, Sputnik Italia

Gli italiani si sono radunati in più di 80 piazze italiane per protestare contro il green pass. I manifestanti sono stati visti portare striscioni con le parole "No al green pass" e "Noi siamo popolo".Alcuni giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sull'obbligatorietà del green pass che entrerà in vigore a partire dal 5 agosto. Da questa data in poi il certificato sarà necessario per entrare in cinema, teatri, partecipare a concerti e grandi eventi e anche per entrare in ristoranti al chiuso e consumare al tavolo.

