Quali alimenti dovrebbe mangiare un uomo dopo 40 anni per tenersi in forma?

Il menu dipenderà direttamente dallo stile di vita, ha sottolineato l'esperta di nutrizione e alimenti. In ogni caso bisognerebbe includere frutta e verdura nella dieta, ha aggiunto. A questo proposito, ha raccomandato di consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, cosa che contribuisce a ridurre significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, ha spiegato alla stazione radio Govorit Moskva. La Kardakova ha dato alcuni suggerimenti su quali piatti potresti scegliere. Tra questi ha citato insalate e zuppe di verdure. Inoltre farebbe bene all'organismo mangiare frutti di bosco, ha aggiunto la nutrizionista.

Sei un uomo e stai per compiere 40 anni? E' il momento di essere più rigoroso nella propria dieta per prenderti cura della tua salute. La nutrizionista russa... 25.07.2021

CC0 / Pixabay / Uomo che mangia CC0 / Pixabay /

