Putin parla delle armi più moderne della flotta russa

Il capo di Stato russo ha affermato che gli ultimi sistemi ipersonici della Marina russa non hanno analoghi al mondo. 25.07.2021, Sputnik Italia

La Marina ha tutto ciò di cui ha bisogno per garantire la tutela degli interessi nazionali del Paese, ha affermato il presidente Vladimir Putin. Ha preso parte alla principale parata navale in onore del 325 ° anniversario della creazione della flotta russa a San Pietroburgo. Secondo il capo di Stato, la Russia ha preso un posto degno tra le principali potenze marittime e ha superato "un colossale percorso di sviluppo, partendo dalla barca Petrovsky a potenti navi della zona oceanica e sottomarini missilistici a propulsione nucleare". Putin ha notato che i mezzi della flotta russa sono in grado di rilevare qualsiasi sottomarino, superficie, nemico aereo e infliggergli un inevitabile attacco, se necessario.

Notiziario

