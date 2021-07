https://it.sputniknews.com/20210725/proclamato-lo-stato-di-emergenza-in-sardegna-per-gli-incendi-nelloristanese-12268915.html

Proclamato lo stato di emergenza in Sardegna per gli incendi nell'Oristanese

Proclamato lo stato di emergenza in Sardegna per gli incendi nell'Oristanese

Intanto Di Maio ha ringraziato la Francia per l'invio di 2 canadair da impiegare nella lotta contro i roghi, che hanno distrutto già 10mila ettari di...

La Giunta regionale presieduta dal governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, per l'occasione allargata in videoconferenza anche ai primi cittadini dei comuni della provincia di Oristano colpiti dagli incendi, ha dato l'ok allo stato di emergenza, passo preliminare per la richiesta di stato di calamità da parte del Governo.Nel frattempo la Protezione Civile ha avviato il meccanismo europeo per chiedere agli altri Paesi membri l'invio in Italia di velivoli adatti alla lotta contro gli incendi in Sardegna. A sua volta il numero uno della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha convocato l'unità di crisi e monitora gli sviluppi nell'Oristanese tenendosi in contatto con le autorità locali.La Francia ha inviato in Italia 2 canadair per contrastare il fronte di fuoco nell'area del Montiferru. Questa mossa è stata apprezzata dal capo della Farnesina Luigi Di Maio, che sui social ha ringraziato ufficialmente.In precedenza il governatore Christian Solinas aveva parlato di "disastro senza precedenti" per descrivere i roghi che sono divampati nella provincia di Oristano.

