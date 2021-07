https://it.sputniknews.com/20210725/pisa-ha-ricevuto-6-dosi-di-vaccino-per-errore-e-non-le-danno-neanche-il-green-pass-12260009.html

Pisa: Ha ricevuto 6 dosi di vaccino per errore e non le danno neanche il green pass

Ha anticorpi 60 volte il normale, ma nessuno le vuole rilasciare il green pass. L'assurda storia di una studentessa universitaria che però resta pro-vax, ma... 25.07.2021, Sputnik Italia

Virginia Grilli, 23 anni, studentessa di psicologia a Pisa, lei lo scorso 9 maggio ha ricevuto 6 dosi di Pfizer per errore. Da allora una odissea perché è monitorata, vive un continuo malessere generale, e allo stesso tempo non le danno il green pass.Lei resta pro-vaccini e, anzi, invita i coetanei a vaccinarsi. Certamente la sua situazione è emblematica di una burocrazia incapace di farsi carico di un carico unico.Vaccinata è vaccinata, ma il green pass per frequentare i luoghi in cui sarà obbligatorio usarlo dal 6 agosto, nessuno glielo vuole rilasciare.Lei gli anticorpi li ha e in sovrabbondanza, 60 volte i valori normali quindi il green pass lo può avere eccome.Dal punto di vista sanitario personale si è sottoposta a numerosi day hospital per essere monitorata. Il suo caso è davvero unico e si cerca quindi ora di capire come procedere per migliorare la sua vita, perché è assolutamente cambiata.Ma lei ora si è stancata di questa irresponsabilità della autorità italiane e dal momento che a settembre avrà bisogno del green pass per frequentare l’Università, se non le verrà rilasciato farà causa alla Regione Toscana e al Ministero della Salute.

orionexy Leggi bene. Lei non vuole fare causa per ragioni di salute, ma per avere il pass per l'università che gli spetta di diritto. La verità è che vogliono tenerla isolata perchè con 6 dose di vaccino farlocco in corpo non hanno idea di come potrebbe reagire il suo organismo ... magari può sviluppare gravi malattie contagiose. 1

alessandro pak Hai firmato i malloppi... A chi vuoi fare causa ? 0

