Per Mosca la situazione nel Mar Nero più tesa artificialmente per colpa di forze esterne

Forze esterne stanno alimentando artificialmente le tensioni nel Mar Nero e Mosca monitorerà attentamente l'attuazione della Convenzione di Montreux che regola il transito delle navi da guerra dentro e fuori questa regione marina, ha indicato il ministero degli Esteri russo. "Un ruolo speciale in questo senso spetta alla Turchia, che è dotata di determinati diritti in relazione al controllo del transito delle navi militari attraverso lo Stretto. Continueremo a monitorare da vicino la situazione in merito alle modalità di attuazione pratica delle disposizioni della Convenzione, anche in termini di limiti al tonnellaggio massimo totale durante il transito, nonché al tonnellaggio massimo delle navi da guerra delle potenze non regionali nel Mar Nero e della durata della loro permanenza nella regione", ha aggiunto la fonte. Questa settimana ha segnato l'85° anniversario dell'adozione della Convenzione di Montreux. Firmato nel 1936, il documento mira a garantire la libertà di passaggio alle navi commerciali di tutti i paesi sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Limita il passaggio di navi da guerra dei Paesi che non sono bagnati dal Mar Nero, soggette a restrizioni sulla stazza massima delle navi militari che entrano in questo mare.Il mese scorso il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la costruzione del Canale di Istanbul, un'ambiziosa e controversa via d'acqua artificiale da 10 miliardi di dollari, reclamizzata come alternativa allo stretto del Bosforo. Mosca ha espresso preoccupazione per il fatto che la Nato possa utilizzare questo canale per cercare di aggirare la Convenzione di Montreux e dispiegare più navi nel Mar Nero di quelle consentite dal trattato. In ogni caso la flotta russa del Mar Nero ha assicurato di disporre dei mezzi tecnici ed armamenti per monitorare e tracciare tutte le navi militari straniere che operano nella zona del Mar Nero.

