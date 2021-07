https://it.sputniknews.com/20210725/olimpiadi-di-tokyo-2020-gli-italiani-in-gara-il-25-luglio-12256099.html

Olimpiadi di Tokyo 2020, gli italiani in gara il 25 luglio

Iniziato il secondo giorno di competizioni ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Tanti gli italiani e le italiane in gara per cui tifare.

I giochi di Tokyo 2020 richiedono agli italiani delle levatacce per tifare per gli azzurri, ma non sempre è così. Tuttavia le ultime competizioni si svolgono quando in Italia è il primo pomeriggio e quindi bisognerà un po’ adattarsi.Nel frattempo ecco chi sono gli italiani e le italiane in gara in questa domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.Forza Team Italia!La situazione del 25 luglioNel Surf Leonardo Fioravanti è agli ottavi dopo essere stato ripescato, sfiderà il peruviano Lucca Messias.Nel Tiro con l’arco Andreoli, Boari e Rebagliati si fermano ai quarti di finale.Nella Scherma Alice Volpi approda in semifinale dopo avere battuto nel derby Arianna Errigo. Andrea Santarelli è ai quarti di finale.Nella Pallavolo l’Italia vince 3 a 0 contro la Russia.Nel Nuoto Nicolò Martinenghi è in finale dei 100 rana.Nella Pallanuoto il Settebello vince contro il Sudafrica: 21 a 2.Nel Canottaggio il Quattro di coppia femminile conquista la finale A. Di Mauro in semifinale A/B con il singolo.Nel Judo Odette Giuffrida è in semifinale.

