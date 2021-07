https://it.sputniknews.com/20210725/no-vax-ecco-quanti-sono-i-contrari-al-vaccino-e-qual-e-il-loro-peso-elettorale-12261891.html

No-vax, ecco quanti sono i contrari al vaccino e qual è il loro peso elettorale

No-vax, ecco quanti sono i contrari al vaccino e qual è il loro peso elettorale

Secondo gli ultimi sondaggi il numero degli scettici oscilla tra l'11 e il 13 per cento. Più alto il numero dei contrari all'obbligo vaccinale, mentre sale la percentuale dei contrari tra gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia.

2021-07-25T21:21+0200

2021-07-25T21:21+0200

2021-07-25T21:21+0200

vaccino

sondaggi

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12258794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2275b5fb72522c7679a41cd6dfc8a82d.jpg

Nel giro di sei mesi, da dicembre 2020 a giugno 2021 il numero dei no-vax italiani si è più che dimezzato. La percentuale scenderebbe addirittura all’11 per cento, secondo una rilevazione effettuata dall’istituto Demos lo scorso maggio. Ma il numero dei cosiddetti no-vax, ossia di chi non è disponibile a vaccinarsi contro il Covid, non corrisponde a quello dei “free-vax”, e cioè di tutti quelli che, pur essendo favorevoli alla vaccinazione, sono contrari all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Secondo il sondaggio di Demos a schierarsi contro l’obbligatorietà del vaccino, due mesi fa, era il 18 per cento degli italiani. Una percentuale che potrebbe essere in aumento dopo la decisione del governo di imporre il green pass come conditio sine qua non per la partecipazione alla vita sociale.A giugno, secondo il sondaggio dell’Università degli Studi di Milano erano già 2 su 10 i contrari alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria. Secondo Repubblica è proprio con queste percentuali che si spiegherebbe l’atteggiamento di Lega e Fratelli d’Italia, che finora si sono detti contrari all’obbligo e restii agli appelli per la vaccinazione di massa. Il popolo “no-vax”, secondo lo stesso quotidiano, varrebbe 6 milioni di voti. Secondo le stesse analisi, infatti, sarebbero il 22 per cento gli elettori leghisti scettici sul vaccino, e il 16 per cento quelli di Fratelli d’Italia. Tra gli elettori di Fdi e della Lega, inoltre, almeno 1 su 5 è contrario all’obbligo vaccinale.Un sondaggio dell’Ipsos realizzato lo scorso maggio per il World Economic Forum tracciava anche l’identikit dei contrari al vaccino. Le percentuali, in quasi tutti i Paesi presi in esame, salivano tra coloro che hanno un reddito familiare più basso, bassi livelli di istruzione, tra i giovani di età compresa tra 16 e 23 anni e tra i cosiddetti Millennials. Lievemente più scettiche degli uomini, inoltre, sono le donne. Tra le intervistate di sesso femminile, infatti, la percentuale di no-vax aumentava in media di 2 punti.

https://it.sputniknews.com/20210724/effetto-green-pass-boom-di-prenotazioni-per-il-vaccino-e-decine-di-manifestazioni-in-tutta-italia-12251298.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

vaccino, sondaggi, italia