No green pass a Milano - Foto

A Milano si sono radunati circa 9 mila persone per manifestare contro il green pass, introdotto dal governo Draghi. Le immagini del corteo. 25.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-25T10:50+0200

Sono stati chiamati tramite un canale Telegram cittadini di una ottantina di città italiane, incluso ovviamente, Roma, Milano, Torino, per manifestare contro green pass. Probabilmente la più numerosa manifestazione è stata a Milano. Avevo stimato circa 5-10 mila persone, poi la Questura ha confermato circa 9 mila persone.Malgrado che prima della manifestazione, verso le 17, è scoppiata la pioggia. Ma è terminata in meno di un’ora, e poi è uscito il sole. Quindi i primi manifestanti si sono stati bagnati (funziona come con la sposa?), e gli altri ritardatari sono stati più fortunati con il tempo.Il punto d’incontro è stato piazza Fontana. Ma era troppo piccola per far entrare tutti, e quindi gli organizzatori hanno deciso di portare il corteo in piazza Duomo, per poi proseguire per Galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala davanti palazzo Marino, accostandolo per arrivare a piazza San Fedele, e ancora piazza Duomo e piazza Fontana. Un fiume di persone di centinaia di metri: mentre i primi sono arrivati davanti alla casa del sindaco, gli ultimi erano ancora alla piazza Fontana.Quindi, 9 mila persone, centinaia di cani, un gatto (almeno ho visto solo uno), nessuna rissa e nessun scontro con la polizia che era numerosa. Alla fine, applausi alla polizia che rompeva la linea e tornava a casa.Infatti, quando si discuteva nel Parlamento europeo, si metteva in prima linea il principio di non discriminazione per il green pass: chi non poteva o non voleva vaccinarsi, avrebbe potuto avere accesso facile ad un test gratuito. Così è stato in alcuni paesi, ma non in Italia, dove il test rapido costa dai 15 ai 35 euro, e non tutte le farmacie lo fanno, mentre il test molecolare è ancora più costoso (60-150 euro) e non è facilissimo farlo. Quindi, qui abbiamo una evidente discriminazione. Per non parlare alle persone che per motivi di salute non possono fare vaccino. Devono fare tamponi ogni due giorni?Tante domande, tanti dubbi. Ad esempio, a tutti gli incontri importanti (dove entrano i politici) come ad esempio G20, è richiesto obbligatoriamente un tampone molecolare e nessun certificato di vaccinazione. Così è stato anche al Forum Economico di San Pietroburgo e ad altri grandi eventi nel mondo. Perché ormai tutti sanno, che chi è vaccinato può ammalarsi e può trasmettere la malattia. Quindi, l’unico criterio per accedere ad eventi importanti è il test molecolare, per altre attività, come ristorante, cinema, palestra basta il green pass. Chiaro che questo porta a qualche dubbio.Qualcuno ha detto che potrebbe essere Matteo Salvini, ma non c’è stato nessun politico. Come diceva sul canale Telegram: “Le proteste del 24 luglio sono tutte senza nessun partito dietro, senza nessun interesse personale o di categoria. Sono del popolo, diffidate di chi vorrà approfittarsi”.E grazie a Dio, è stata una manifestazione pacifica, senza scontri e senza uso delle forze dell’ordine.

msan.mr Hanno perfettamente ragione! Chi è vaccinato è protetto e chi non si vaccina è a suo rischio. Ferme restando, nei luoghi chiusi, le consuete precauzioni prudenziali. Naturalmente questo vale per gli anziani che come si è sempre detto, sono quelli che avrebbero maggior ragione di vaccinarsi. Per i giovani non ci sono problemi, fino ai 40 anni, e dunque che vadano a rischiare il Covid nelle discoteche o a scuola, tanto, come dice Zangrillo nella sua intervista televisiva di poche ore fa, i ricoverati sotto ai 40 anni e neppure gravi, sono pressochè nulli! Ricordo ancora che la Pfizer a settembre presenterà la documentazione vaccinale per i bambini dai 2 agli 11 anni!!!!!!!!! Ma di che cosa stiamo parlando, e tutto ciò per proteggere quattro anziani che non vogliono vaccinarsi?? Ma qua siamo alla dittatura psico-sanitaria! 2

Don Camillo beh... 9mila su oltre un milioni di abitanti sono una nullità. State a casa che è meglio. 2

milano

