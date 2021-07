https://it.sputniknews.com/20210725/negli-stati-uniti-segnalato-dai-medici-focolai-di-uninfezione-incurabile-12269455.html

Negli Stati Uniti segnalato dai medici focolai di un'infezione incurabile

I focolai sono stati individuati in diversi ospedali del Texas e a Washington. 25.07.2021, Sputnik Italia

I medici hanno trovato un ceppo incurabile di Candida Auris in diversi ospedali in Texas e Washington, scrive il New York Times. L'agente patogeno è stato scoperto per la prima volta nel 2009 in Giappone. Candida Auris è un fungo resistente a tutti i farmaci esistenti. Tuttavia, è diventato ancora più pericoloso quando si è diffuso durante la pandemia, hanno avvertito gli esperti. Circa un terzo dei pazienti che hanno contratto l'infezione è deceduto nel giro di trenta giorni. Allo stesso tempo le vittime erano già gravemente malate, quindi è impossibile dire con certezza se il fungo fosse la causa principale del loro decesso. Gli esperti sottolineano che la Candida Auris è difficile da eradicare se si è diffusa nei locali ospedalieri. Per le persone sane l'infezione di questo fungo è relativamente innocua, ma per i pazienti con patologie gravi o con sistema immunitario indebolito, il fungo può essere fatale. I medici sanno che i pazienti con Candida Auris sono difficili da curare, ma i ricercatori hanno identificato per la prima volta negli Stati Uniti persone resistenti a tre classi principali di farmaci antimicotici. I medici sono preoccupati dal fatto che sullo sfondo della pandemia di coronavirus un numero significativamente maggiore di persone sia a rischio di questo fungo patogeno. Gli esperti ritengono che il Covid-19 abbia accelerato la diffusione dell'infezione fungina.

