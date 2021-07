https://it.sputniknews.com/20210725/milano-napoli-torino-italiani-protestano-contro-il-green-pass-12264750.html

Milano, Napoli, Torino: italiani protestano contro il green pass

Ieri migliaia di persone si sono radunate in diverse città italiane per esprimere la loro opposizione all'utilizzo del green pass. 25.07.2021, Sputnik Italia

Gli slogan sono stati "contro il green pass", "per la libertà", "contro l'obbligo vaccinale", "contro la truffa Covid", "contro la dittatura instaurata". Da Milano a Roma, da Napoli e Torino, gli italiani sono scesi in strada per protestare. Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 22 luglio l'estensione dell'obbligatorietà del green pass a partire dal 6 agosto. Una serie di attività si potranno svolgere soltanto con il green pass alla mano.

volpeneldeserto Stato che è criminale,uccide il proprio popolo,ormai è una vera tirannia.Ormai è chiaro un progetto globale di sterminio.Un organizzazione di settari,potenti ,Il gran Reset,sono loro che hanno finanziato i laboratori per creare un virus,sempre loro che hanno creato una falsa pandemia,sono sempre loro che hanno dato falsi protocolli per uccidere persone innocenti ,per avere il pretesto di usare i sieri genici,Sono sempre loro che hanno boicottato le cure domiciliari,sono sempre loro che hanno censurato scienziati, medici,studi , giornalisti indipendenti che denunciavano i sieri della morte.Mentono su tutto,si comprano i media,danno notizie falsate,coprono tutto,dati falsificati,test alterati sui i morti da sieri genici,test PCR alterati.Mentono su tutto,non dicono quante persone sono morte o rovinate da danni permanenti dai sieri genici Tutto studiato nessun colpevole,ne le lobby farmaceutiche (oltre a fare lo sporco lavoro di sterminio ci guadagnano),ne lo Stato,ne i medici con scud 2

volpeneldeserto penale.Alla fine sei tu il vero irresponsabile che non vuoi morire.Benvenuto in Distopia 2

