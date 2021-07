https://it.sputniknews.com/20210725/make-america-great-again-again-trump-contro-amministrazione-comunista-di-biden-12255261.html

‘Make America Great Again Again’: Trump contro amministrazione 'comunista' di Biden

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sabato ha parlato all’evento "Rally per proteggere le nostre elezioni" all'Arizona Federal Theatre di Phoenix.Trump è apparso tra il pubblico mentre in sottofondo risuonava "God Bless the USA" di Lee Greenwood.Trump ha definito le elezioni una "disgrazia" e ha detto al Turning Point USA Student Action Summit che "la nostra nazione è stata distrutta".Nelle elezioni presidenziali del 2020, il candidato democratico Joe Biden aveva 2 punti percentuali in più di Trump, ma i due correvano testa a testa in diversi stati chiave per il voto del collegio elettorale. Il team legale di Trump ha presentato più di 50 cause in diversi stati, contestando i risultati delle elezioni, ma le sue affermazioni di frode elettorale sono state respinte dai tribunali.Trump ha criticato Biden per i colloqui con l'OPEC e la RussiaTrump ha ricordato al pubblico che durante il suo mandato, gli Stati Uniti erano "indipendenti dal punto di vista energetico", ma che ora, sotto Biden, non lo sono; ha continuato a criticare l'attuale amministrazione per essersi impegnata in colloqui con l'OPEC e la Russia.Pochi giorni fa i paesi OPEC+ hanno deciso di estendere l'accordo sui tagli alla produzione di petrolio fino alla fine del 2022. Gli Stati Uniti non partecipano ai colloqui OPEC, ma Washington ha espresso il suo sostegno ai negoziati.Trump dice che va d'accordo con Putin, ma nessuno è stato più duro di lui con la RussiaTrump ha ribadito di aver "fermato" il gasdotto Nord Stream 2, mentre l'attuale presidente, Joe Biden, lo ha approvato.Gli Stati Uniti avevano detto di aver deciso di non imporre sanzioni alla società tedesca che gestisce l'oleodotto, anche se continuano a considerare la sua costruzione una "cattiva idea". In seguito gli Stati Uniti e la Germania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che sostiene l'indipendenza energetica dell'Ucraina, paese che potrebbe perdere fondi dal transito del gas russo dopo il completamento del Nord Stream 2.Trump prende in giro le accuse che la Russia ha 'hackerato' il computer di Hunter BidenTrump ha deriso le affermazioni sul presunto coinvolgimento russo nell'hacking del laptop di Hunter Biden.

raus jUEde Ma basta con le chiacchiere. Finchè Trump non organizza la popolazione Wasp americana e fa piazza pulita dei nemici (storici) interni degli Usa, sarà solo un buffone mediatico. 0

