Macron mette in guardia contro ‘irresponsabilità’ su vaccinazioni: proteste no pass COVID in Francia

Macron mette in guardia contro ‘irresponsabilità’ su vaccinazioni: proteste no pass COVID in Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron domenica ha detto che evitare la vaccinazione è una dimostrazione di "irresponsabilità", dichiarazione che giunge nel... 25.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

emmanuel macron

francia

Sabato 24 luglio circa 161.000 persone avrebbero partecipato a proteste in tutta la Francia, su una popolazione di 67 milioni. Durante le proteste gli attivisti si sono scontrati con le forze di polizia in varie città.Parlando di fronte al personale sanitario di un ospedale di Tahiti, Macron avrebbe detto che tutti i professionisti medici che aveva incontrato durante la sua visita nella Polinesia francese credevano nella vaccinazione.Il presidente francese a inizio luglio aveva annunciato una serie di nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. A partire da agosto, ristoranti, bar, centri commerciali, aerei e treni a lunga percorrenza richiederanno il green pass che indica che una persona è stata vaccinata o ha effettuato un tampone negativo di recente per il Covid-19. Inoltre, la vaccinazione sarà resa obbligatoria per gli operatori sanitari.

volpeneldeserto Preludio alla rivoluzione francese,mi sa che cadranno molte teste ,Marie Antonietta e Luigi sedicesimo ne sanno qualcosa.Liberte,egalite,'fraternite' 7

msan.mr Cacciate quell'omuncolo napoleonino dal trono, prima che commetta altri guai! 7

francia

