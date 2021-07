https://it.sputniknews.com/20210725/in-russia-rilevati-oltre-24mila-nuovi-casi-di-covid-nellultimo-giorno-12262096.html

In Russia rilevati oltre 24mila nuovi casi di Covid nell'ultimo giorno

Il quartier generale sulla lotta contro il Covid ha riferito che in Russia sono stati rilevati 24.072 nuovi casi di infezione da coronavirus nell'ultimo... 25.07.2021, Sputnik Italia

Il numero di nuovi casi Covid-19 in Russia nell'ultimo giorno è stato di 24.072, secondo i dati della sede operativa. Il giorno prima erano stati segnalati 23 947 casi. Il tasso di crescita è rimasto al livello dello 0,39%. In 2.346 pazienti (9,8%) il contagio non ha provocato sintomi. 779 persone sono decedute per le complicazioni del Covid, 16 in meno di ieri, mentre a 18.678 persone è stata accertata la guarigione, quasi 4mila in meno di ieri. Durante l'epidemia in Russia sono stati rilevati ufficialmente 6.126.541 casi di Covid, di cui 153.874 decessi. Il numero di guariti complessivo è di 5.490.634. Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'Oms, i contagiati sono 192,3 milioni e, secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins, il loro numero ha già superato i 193,7 milioni. Il coronavirus si è portato via le vite di 4,1 milioni persone. La situazione epidemiologica più difficile è negli Stati Uniti, in India e in Brasile. La Russia, secondo l'Oms, è il 4° Paese più colpito, mentre secondo l'Istituto Johns Hopkins è il 5°.

