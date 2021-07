https://it.sputniknews.com/20210725/in-migliaia-nelle-piazze-contro-il-green-pass--incostituzionale-12263814.html

In migliaia nelle piazze contro il green pass. È incostituzionale?

In migliaia nelle piazze contro il green pass. È incostituzionale?

Gli italiani scendono in piazza da nord a sud contro il green pass. Dal 6 agosto sarà necessaria la certificazione verde per diverse attività rendendo... 25.07.2021, Sputnik Italia

Mentre i giornalisti vanno a caccia dei non vaccinati e bollano come “no-vax” ogni persona che sollevi dei dubbi sui vaccini contro il Covid, le piazze italiane si riempiono di cittadini contrari al green pass. Dal punto di vista giuridico a porre dei dubbi è anche il costituzionalista Michele Ainis, che ha sottolineato in un programma su rete 4 come “i vaccini per tutti non siano disponibili, verrebbe quindi imposto un obbligo che non tutti possono rispettare”.Teoricamente il vaccino anti-Covid in Italia non è obbligatorio, ma per poter partecipare ad una serie di attività dal consumo di un semplice caffè al tavolo o alla visita di un museo una persona è praticamente costretta a vaccinarsi. Non tutti, infatti, sono in grado di pagarsi continui tamponi. Il green pass è incostituzionale? Sputnik Italia ne ha parlato con Fabrizio Giulimondi, giurista, consulente giuridico-normativo presso la presidenza della Commissione Agricoltura del Senato, componente del comitato scientifico di ForoEuropa e collaboratore di LabParlamento.— Continuano le manifestazioni nelle piazze italiane contro il green pass. Fabrizio Giulimondi, qual è il suo punto di vista: il green pass è incostituzionale?Se fosse un obbligo dovremmo ragionare sull’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, dovremmo ragionare sulla risoluzione del Consiglio d’Europa dello scorso gennaio il quale dice a chiare lettere che non è ammissibile l’obbligo di vaccinare e non bisogna adoperare alcuno strumento coercitivo diretto o indiretto a vaccinarsi. Altrettanto parla una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla mancanza di un diritto all’obbligo vaccinale in Europa che tende ad impostare il discorso giuridico all’opposto, cioè sulla non obbligatorietà.— Qual è la differenza fra questo vaccino e quelli tradizionali già esistenti?È importante ricordare che, come dice la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel momento in cui obblighi al vaccino devi stanziare anche un fondo per gli eventuali danni che provoca tale vaccino. Evidentemente sapendo che questo vaccino potrebbe provocare diversi danni non viene reso obbligatorio per non stanziare alcun fondo.Io non mi vaccino per gli altri, io mi vaccino per salvare me stesso. Gli altri vaccini venivano imposti e resi obbligatori perché c’erano in giro batteri particolarmente dannosi e fatali, con il vaccino si evitava la morte certa. Alla luce del pensiero di proporzionalità e di precauzione la domanda è: un ragazzo che non rischia nulla è giusto che si vaccini rischiando? Perché a livello giuridico non potremmo porci questa domanda?— Secondo lei manca un reale e aperto dibattito sul tema del vaccino e del green pass in Italia? Chi solleva dei dubbi viene immediatamente etichettato come “un vax”, giusto?Il vaccino viene chiamato come un esercizio di libertà, ma quale esercizio di libertà quando costringi un ragazzino di 12 anni a vaccinarsi o a fare un tampone per andare al cinema?— Per ottenere il green pass oltre al vaccino una persona può effettuare un tampone, ma è una spesa non indifferente per le famiglie, non crede?— Una famiglia media con padre, madre e due figli vanno a mangiare la pizza e devono entrare dentro al locale e quanto viene a costare questa pizza? Non mi possono obbligare a somministrare un vaccino che a me può far male, io non lo faccio.— Le persone si fanno sentire poco a poco nelle piazze. Che ne pensa delle manifestazioni?

