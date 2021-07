https://it.sputniknews.com/20210725/il-ritorno-di-arcuri-a-palazzo-chigi-consulenza-da-4-milioni-per-monitorare-gli-investimenti-12266355.html

Il ritorno di Arcuri a Palazzo Chigi: consulenza da 4 milioni per monitorare gli investimenti

La convenzione affidata al manager di Invitalia dal dipartimento coordinato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, fa discutere. Protesta Giorgia Meloni: "Siamo su scherzi a parte?".

"Rafforzare la capacità delle strutture di governo per il monitoraggio dell'avanzamento finanziario e procedurale degli investimenti pubblici”. Di questo, in sostanza, tramite Invitalia, si occuperà Domenico Arcuri. Figura discussa del governo Conte Bis, dalla gestione della campagna vaccinale, agli scandali sulle mascherine e i respiratori, passando per i banchi a rotelle, il super-commissario all’emergenza messo alla porta da Draghi ritorna dalle parti di Palazzo Chigi con un ruolo che sembra essere tutt’altro che marginale.Da qui al 2024, infatti, secondo quanto si legge sul Tempo, si occuperà, tramite l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che presiede, di monitorare i piani di investimenti pubblici e di rilevarne le criticità. Un compito a dir poco delicato, vista la mole dei fondi che stanno per arrivare in Italia da Bruxelles e che dovranno essere spesi nei prossimi anni per modernizzare il Paese.Il politico centrista, nei mesi scorsi, era stato protagonista del tentato salvataggio del secondo governo Conte con la sua pattuglia di responsabili. L’operazione, però, come è noto, non si concluse nel modo sperato.Secondo quanto si apprende dal Giornale, l’assegnazione della consulenza ad Arcuri è stato uno dei primi provvedimenti del dipartimento sotto la sua guida, l’11 marzo del 2021. Il testo del documento è stato poi reso pubblico una decina di giorni fa, il 14 luglio, sul sito della presidenza del Consiglio.Una decisione che fa discutere non poco, specialmente dopo le polemiche seguite alla nomina, sempre per una consulenza, al Consiglio di indirizzo del Dipe della professoressa Elsa Fornero, madrina della riforma delle pensioni del governo Monti. “La Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni", era stata la reazione di Matteo Salvini. Oggi a protestare per il ritorno di Arcuri, che non sarà andato giù neppure a Matteo Renzi, è Giorgia Meloni.

Andrea MA COSA ASPETTIAMO ANCORA, COSA VOGLIAMO CHE CI FACCIANO DI PIU' PER ALZARE LE GHIGLIOTTINE IN TUTTE LE PIAZZE DELL' ITALIETTA? 1

Irina Derefko L'ex marito della Merlino? La signora di sinistra? L'amica di "Chicco Testa? L'incompetente uscito dalla porta e rientrato dalla finestra? 0

