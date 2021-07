https://it.sputniknews.com/20210725/il-covid-19-puo-ridurre-irreversibilmente-il-livello-di-intelligenza-12263783.html

Il Covid-19 può ridurre irreversibilmente il livello di intelligenza

Ricercatori britannici hanno scoperto che il Covid-19 riduce irreversibilmente il livello di intelligenza.

Ricercatori dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Cambridge hanno riscontrato una significativa diminuzione del livello di intelligenza nelle persone che sono guarite dal Covid-19. Lo studio è stato pubblicato su The Lancet.L'esperimento ha coinvolto 81.337 persone, di cui 12.689 sono state malate di Covid-19 con vari livelli di gravità. Il test includeva una serie di compiti, il cui scopo era misurare gli aspetti della capacità cognitiva. Alla fine la maggior parte dei soggetti che erano stati malati, compresi quelli in forma lieve, avevano manifestato problemi nel risolvere alcuni esercizi molto più spesso di quelli che non avevano contratto la malattia. La difficoltà maggiore è stata riscontrata nel risolvere problemi che richiedono capacità di argomentazione e pianificazione. Inoltre i risultati hanno confermato i dati precedenti sui sintomi del Covid di lungo periodo, in particolare "la nebbia del cervello", i problemi di concentrazione e la selezione delle parole. La gravità del peggioramento cognitivo era in parte correlata alla gravità della malattia. Così, nei pazienti che hanno avuto bisogno di essere collegati al ventilatore polmonare, si sono manifestate le maggiori difficoltà: il loro QI è sceso di sette punti. Questo non è stato osservato nemmeno tra coloro che hanno avuto un ictus e non sono stati più nelle condizioni di imparare qualcosa in futuro. In precedenza i biologi dell'ospedale universitario Charite di Berlino hanno scoperto che il SARS-CoV-2 entra nel cervello umano attraverso le cellule nervose nella mucosa olfattiva. Questo porta a problemi con la neurologia: mal di testa, stanchezza e una sensazione di "nebbia" nella testa.

