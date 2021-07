https://it.sputniknews.com/20210725/green-pass-durante-la-messa-rischio-scampato-per-i-fedeli-12264841.html

Green pass durante la messa? Rischio scampato per i fedeli

Scampato pericolo per i fedeli di ogni fede e religione, il Governo non ha preso in considerazione di imporre il green pass a quanti partecipano a funzioni... 25.07.2021, Sputnik Italia

Tirano un sospiro di sollievo i fedeli che frequentano la messa e le funzioni religiose, non dovranno presentare il green pass prima di entrare in chiesa o di frequentare altri luoghi di culto.Il Governo italiano al riguardo non ha preso in considerazione nessuna ipotesi e non c’è nulla sul tavolo, aveva reso noto ieri a Radio Capital il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, come riporta Fanpage.Dal 6 agosto sarà invece obbligatorio per accedere nei bar e ristoranti serviti al tavolo nei locali interni, servirà per partecipare ad eventi e concerti, per partecipare a concerti e anche per entrare in palestra e in piscina.Il green pass non prevede l’obbligo vaccinale ma di essere vaccinati con almeno una dose per ricevere la versione provvisoria, la doppia vaccinazione per ottenere la versione definitiva valida 9 mesi. Chi ha contratto il Covid-19 in questi mesi ha diritto al green pass perché è ormai immunizzato. Chi non si è sottoposto a vaccinazione e non è stato contagiato, riceve il green pass effettuando un tampone che va ripetuto nel tempo per accedere ai luoghi previsti dal decreto legge.Intanto proseguono le proteste di piazza contro il green pass.

