Di Maio, vaccino unica via di uscita: libertà è tutela della vita

Luigi Di Maio invita al vaccino come scelta di libertà contro la morte e sottolinea il fatto che il governo ha sempre ascoltato la scienza. 25.07.2021, Sputnik Italia

“Le scelte che stiamo facendo come governo tutelano la vita, perché la libertà è la tutela della vita e per tutelare la vita in questo momento abbiamo bisogno che tutti gli italiani possano fare il vaccino il prima possibile”, ha affermato.Scegliere tra vita e morteE sul certificato verde ha detto che la decisione di aver introdotto l’obbligo sta funzionando da spinta gentile.“Sono i dati a parlare. Noi non lo stiamo facendo per vessare gli italiani. Non si capisce perché l'Italia debba pagare un prezzo perché c'è una parte di cittadini che non si vuole vaccinare”, ha sottolineato ancora il ministro.Noi abbiamo ascoltato la scienzaPrecisando poi che “è chiaro che la politica deve verificare la fattibilità di alcune iniziative, però, in generale c'è stato un ottimo lavoro. Da ministro degli Esteri posso dire che questo dibattito tra scienziati, e tra politici e scienziati, è un dibattito globale, c'è stato in tutto il mondo”.Il reddito di cittadinanzaImmancabile un passaggio sul reddito di cittadinanza anche parlando ai ragazzi del Giffoni Film Festival.

