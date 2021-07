https://it.sputniknews.com/20210725/descritto-lo-scenario-di-una-guerra-mondiale-da-incubo-nel-2034-12268704.html

Descritto lo scenario di una guerra mondiale "da incubo" nel 2034

Descritto lo scenario di una guerra mondiale "da incubo" nel 2034

25.07.2021

L'ammiraglio americano in pensione James Stavridis e lo scrittore Elliot Ackerman nel libro "2034: A Novel of the Next World War" hanno raccontato come sarà il futuro di un conflitto sul scala mondiale. Un estratto dell'opera è stato pubblicato dalla rivista The National Interest. Secondo gli autori, uno scontro tra Stati Uniti e Cina nel Mar Cinese Meridionale nel 2034 porterà a una "conflagrazione globale". Il mondo si sta sviluppando rapidamente, quindi i droni e l'equipaggiamento militare autonomo senza equipaggio saranno in prevalenza sul campo di battaglia. Operazioni militari reali saranno accompagnate da cyber-attacchi su larga scala contro le rispettive infrastrutture nemiche, ritengono Stavridis ed Ackerman. Come sottolineato dagli autori del libro, ora i Paesi continuano a "creare e acquisire armi progettate per i conflitti del passato", ma vale la pena concentrarsi su armi senza equipaggio o automatizzate.

