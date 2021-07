Cranio di drago: dalla Cina nuova versione sull’origine dell’Homo sapiens

https://it.sputniknews.com/20210725/cranio-di-drago-dalla-cina-nuova-versione-sullorigine-dellhomo-sapiens-12261642.html

Non è da escludere che diverse linee evolutive parenti siano esistite in Cina e nel Medio Oriente contemporaneamente all’Homo sapiens. Questa scoperta complica ulteriormente la ricostruzione della storia del genere umano.Scoperta di una nuova specieNel 1933 durante la ricostruzione di un ponte nella città cinese di Harbin fu ritrovato un cranio intero di un uomo dell’antichità. Soltanto nel 2018 il resto fu trasmesso alla facoltà di Geologia dell’ateneo dello Hubei. La rivista Innovation dedicò alla scoperta ben 3 articoli.Si tratta di un cranio grandissimo che presenta caratteristiche che lo accomunano sia all’Homo erectus sia all’Homo heidelbergensis. All’interno del cranio vi era lo spazio sufficiente per ospitare un voluminoso cervello, il viso di quest’uomo era più o meno come il nostro. Una serie di dettagli ricordava i crani ritrovati precedentemente in Cina, ma l’unico dente rimasto era invece più simile all’Homo di Denisova.Il cranio si trovava in strati di terreno formatisi tra gli 800.000 e i 100.000 anni fa.La stratigrafia non ha conservato informazioni circa il preciso luogo di ritrovamento del reperto e, per determinare con precisione la sua età, gli scienziati hanno analizzato il contenuto di elementi rari e il rapporto degli isotopi di stronzio a livello roccioso. Gli scienziati hanno poi messo a confronto i risultati con le ossa di umani e altri mammiferi che, presumibilmente, vivevano in quegli stessi luoghi. Inoltre, hanno studiato dei micro-campioni di cranio con il metodo della datazione uranio-torio. È emerso che questo “uomo drago” risale ad almeno 146.000 anni fa. A quell’epoca in Cina abitavano umani di una specie ignota i cui resti sono stati rinvenuti a Jinniushan, Dali e nella grotta di Hualongdong. Mentre nella grotta di alta montagna presso Baishiya vivevano degli ominidi denisoviani.È stato possibile ricostruire che aspetto avesse questo “uomo drago”. Era un uomo dal volto rotondo sulla cinquantina con la fronte bassa e il naso pronunciato.Molto probabilmente la sua pelle, i capelli e gli occhi erano di un colore scuro proprio come nei Neanderthal, nei denisoviani e nei primi sapiens.Quando il Sapiens lasciò l’AfricaAlcuni considerano i primi uomini della Cina appartenenti a una specie transitoria tra l’uomo erectus e l’uomo della linea evolutiva asiatica che presenta la fisionomia contemporanea. Gli autori dello studio sull’Homo longi la pensano diversamente: l’“uomo drago” costituisce un ramo evolutivo a se stante generatosi in Africa circa 1 milione di anni fa.Non essendo in possesso dell’analisi del DNA antico, gli scienziati hanno applicato la tecnica della probabilità bayesiana, ossia un metodo matematico che consente di ricostruire un albero evolutivo sulla base di dati non uniformi. Secondo queste stime, i sapiens abitarono in Cina già 400.000 anni fa. E questo contraddice i risultati ottenuti precedentemente.Di recente è poi la scoperta in Israele, presso la grotta Nesher Ramla, di alcuni frammenti di cranio datato a 140.000 – 120.000 anni fa. Questi ritrovamenti presentano caratteristiche arcaiche ma anche più evolute, pertanto gli scienziati li considerano appartenenti a una linea evolutiva precoce dei Neanderthal. E considerati i dettagli comuni con le altre specie di ominidi, si corrobora l’ipotesi di una linea a se stante di precursori dei Neanderthal diffusasi circa 400.000 anni fa ed estintasi a Nesher Ramla. Infatti, a quell’epoca a nord della grotta israeliana si erano già insediati i Sapiens.Ad ogni modo ad oggi la storia del genere umano rimane piuttosto confusa e si è lontani dal trovare una quadra.di Tatiana Pichugina

