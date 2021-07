https://it.sputniknews.com/20210725/claudia-gerini-non-si-e-vaccinata-vaccino-approvato-in-via-emergenziale-la-spaventa-12263641.html

Claudia Gerini non si è vaccinata. Vaccino approvato in via emergenziale la spaventa

L'attrice Claudia Gerini non si è ancora vaccinata perché ha problemi di trombosi ed ha quindi paura di questi vaccini che sono stati approvati in uso per... 25.07.2021, Sputnik Italia

Claudia Gerini premette di non essere contraria ai vaccini e che durante la gravidanza ha avuto problemi di trombosi, quindi deve stare attenta. Ecco perché è spaventata dal ricevere il vaccino contro il coronavirus.La Gerini aggiunge che sua figlia di 17 anni ha già ricevuto il vaccino, “quindi non è che io sia contraria ma ho tantissimi timori”.Per quanto riguarda il green pass, la Gerini dice che “in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare. Oppure farò i tamponi, quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”.

