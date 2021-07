https://it.sputniknews.com/20210725/catastrofe-della-paratetide-scomparsa-del-piu-grande-lago-della-terra-12268299.html

Catastrofe della Paratetide: scomparsa del più grande lago della Terra

Gli scienziati hanno ricostruito in dettaglio la storia del più grande lago terrestre, la Paratetide, che si estendeva in Asia centrale, nella Russia...

Nel lago vivevano delfini e balene e sulla costa regnava una ricchissima fauna che successivamente si spostò in Africa. Alcuni milioni di anni fa questo gigante bacino idrico scomparve causando una catastrofe ecologica.Tracce dell’oceano TetideFasti e decadenza della ParatetideDi recente i geologi hanno ricostruito in dettaglio la storia di Paratetide negli ultimi 12 milioni di anni. È emerso che nel mega-lago il livello di acqua dipendeva completamente dai fiumi in esso affluenti. E la portata di questi fiumi cambiava a seconda del clima.Nei periodi di massima secca il lago occupava un territorio che andava dai Carpazi al Kazakistan: la Crimea e il Caucaso erano delle isole al centro del lago. Era comunque più grande dell’attuale Mediterraneo, circa 2,8 milioni di km2, e 80 metri sopra l’attuale livello degli oceani. Conteneva fino a 1,77 milioni di km3 di acqua, ossia oltre dieci volte rispetto al volume contenuto complessivamente nei bacini d’acqua dolce e salata oggi esistenti su tutto il pianeta. Quando l’acqua si ritirava, rimanevano due bacini: uno in corrispondenza della piana del mar Nero e uno a sud del mar Caspio.Quattro milioni di anni fa l’acqua risalì e di nuovo mar Nero e Caspio si unirono. Per lungo tempo esistette un unico bacino idrico che comprendeva il mar Nero, il Caspio, il basso Volga e l’area tra il Caspio e il lago d’Aral. Questo bacino si divise soltanto tra 500.000 e 300.000 anni fa.Patria degli elefantiNel mega-lago si venne a creare una fauna unica nel suo genere. Qui abitavano i più piccoli misticeti della Terra, ossia balenottere lungo circa 2 metri. È interessante che molti delfini, foche e balene che abitavano nella Paratetide fossero piccoli. Secondo i biologi, questo era il modo in cui gli animali si erano adattati alle dimensioni mutevoli del bacino idrico.Un articolo di recente pubblicazione, dedicato alla formazione della fauna africana contemporanea, dimostra che molte specie di mammiferi che oggi abitano nelle savane africane (antilopi, elefanti, giraffe), nacquero proprio sulla costa meridionale della Paratetide, in un’area paragonabile all’attuale Iran occidentale.Un lago che ha riempito un mareL’evento chiave nella storia del più grande lago della Terra si verificò circa 6 milioni di anni fa. I continui movimenti tettonici causarono la formazione di montagne nell’area occidentale del Mediterraneo. In quello stesso periodo per via dell’aumento dei ghiacciai nell’emisfero boreale diminuì bruscamente, di 100-120 metri, il livello degli oceani. Di conseguenza, il Mediterraneo si ritrovò diviso dall’Atlantico e per alcuni millenni di fatto rimase asciutto: c’erano soltanto 3-4 laghi molto salati a cui affluivano grandi fiumi. In paleogeografia questo evento è chiamato Crisi di salinità del Messiniano.La depressione caspica e i territori compresi tra il mar Caspio e il lago d’Aral rappresentano il fondale dell’antico bacino idrico che di fatto non ha subito alcun cambiamento. Questo è ben visibile nell’altopiano di Ustyurt, nell’area centroasiatica occidentale: si tratta di una distesa perfettamente piatta e ricoperta di fratture del terreno che i resti rialzati delle antiche isole della Paratetide.

