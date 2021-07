https://it.sputniknews.com/20210725/brusaferro-il-vaccino-protegge-sono-i-dati-scientifici-a-parlare-12260942.html

Brusaferro, il vaccino protegge: sono i dati scientifici a parlare

Brusaferro, il vaccino protegge: sono i dati scientifici a parlare

Una risposta indiretta del presidente dell'Iss a chi in queste ore affolla le piazze e le vie italiane per chiedere di essere liberi di scegliere. 25.07.2021, Sputnik Italia

Sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro che spiega al quotidiano La Repubblica il perché i milioni di over 60 non ancora vaccinati dovrebbero invece farlo.Dovrebbero farlo perché lo dice la scienza che si rischia di morire.La campagna vaccinale convincerà gli scetticiBrusaferro sottolina che l’unico modo per convincere anche gli scettici è proseguire sulla strada della vaccinazione.E per quanto riguarda le manifestazioni di piazza dei no vax, Brusaferro guarda al lato positivo, guarda al numero di persone che si prenotano per vaccinarsi, guarda a quell’oltre 50% di italiani con doppia dose.

Irina Derefko Dove si è laureato, a Paperopoli?? 2

raus jUEde Brusaferro mente deliberatamente. Il vaccino può servire solo per i soggetti deboli (anziani, patologici, con tare genetiche), nel breve periodo. Ma già nel medio periodo (diciamo tre anni), i processi infiammatori indotti o acuiti da questi preparati tossici predispongono l'ospite per il colpo di grazia. Se si è giovani e sani (ma vale fino a 70 anni) bisogna evitare come la peste di vaccinarsi. 0

