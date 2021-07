https://it.sputniknews.com/20210725/brunetta-a-differenza-di-salvini-vorrebbe-obbligare-al-vaccino-tutti-i-dipendenti-statali-12257778.html

Brunetta a differenza di Salvini vorrebbe obbligare al vaccino tutti i dipendenti statali

Vaccinare tutti i dipendenti pubblici e riportarli tutti in ufficio chiudendo la stagione del lavoro da casa per la PA, questo il sogno del ministro Brunetta... 25.07.2021, Sputnik Italia

La posizione di Forza Italia sui vaccini è diversa da quella degli alleati di centrodestra, il partito di Berlusconi è a favore del vaccino e infatti Malan se ne è andato anche per questo, pare, o forse no.E questo perché non appena il Governo ha obbligato l’uso del green pass, è scattata la corsa alla vaccinazione con un boom di prenotazioni che non accenna a diminuire.E così il ministro Brunetta placidamente afferma al quotidiano La Repubblica che lo ha intervistato:Insomma, Renato Brunetta, che non ha certo fatto i salti di gioia quando si è ritrovato con centinaia di migliaia di impiegati del pubblico a lavorare da casa, il vaccino glielo farebbe fare subito anche ai contrari e così li rimetterebbe subito a lavorare in ufficio.Facciamo la vaccinazione di massaOra l’auspicio è che ad agosto si verifichi “un’ulteriore accelerazione”, dice Brunetta. Ma è oggettivo che agosto è il mese delle vacanze estive in Italia.“Occorre immunizzare entro settembre altri 12-15 milioni di italiani, perché dall’autunno l’Italia possa esprimere il pieno potenziale di crescita: niente più Dad nelle scuole e impiegati in presenza negli uffici”.

Mg Mg SIGNORE E SIGNORI VI INVITO DI ANDARE SU, ALFREDODECCLESIA. E' GUARDARE COSA DICE IL DR. MYLO CANDELIAN, QUELLO CHE A SVILUPPATO IL BREVETTO DELL'GRAFENE, E' QUADO TEMPO HANNO I VACCINATI ANCORA DA VIVERE, I SUOI DEI SONO I SOLITI, BILLY BOY, SOROS & . DECIDETE VOI 0

Irina Derefko Ecco, sta uscendo di nuovo il Brunetta frustrato e represso. Parla come sempre a sproposito e senza sapere nulla dell'argomento. Ricordo il commento di Trmonti che venne "catturato" durante un discorso del represso. non era di certo lusinghiero. Tutt'altro. Sono un dipendente pubblico. Lo invito ufficialmente a venire a casa mia e provare a vaccinarmi. E' un'esperienza, che non dimenticherà. 0

