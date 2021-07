https://it.sputniknews.com/20210725/borghi-green-pass-un-errore-piu-onesto-obbligo-vaccinale-12254626.html

Borghi: green pass un errore, più onesto obbligo vaccinale

Borghi: green pass un errore, più onesto obbligo vaccinale

L'economista della Lega ha aggiunto che in ogni caso l'obbligo vaccinale "non lo voterei mai''. 25.07.2021, Sputnik Italia

Claudio Borghi ha criticato l'estensione dell'uso del green pass del decreto varato nei giorni scorso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. In particolare, secondo l'economista della Lega, citato da Adnkronos, sarebbe stato più giusto introdurre un obbligo vaccinale piuttosto che vincolare alcune libertà al possesso del passaporto vaccinale.Il green pass è un grave errore", "a questo punto una proposta di obbligo vaccinale generale, qualunque esso sia, perché sinceramente lo trovo più onesto anche se non lo voterei mai''.Borghi ha contestato le parole di Draghi sul fatto che chi non si vaccina rischia di morire.Sull'obbligo vaccinale Borghi ha lanciato una sfida ai deputati.Borghi ha sostenuto che lo Stato dovrebbe risarcire le persone vittime degli effetti avversi della vaccinazione, in particolare in presenza di obbligo.Sulla vaccinazione dei bambini, altro tema spinoso che divide la maggioranza e la società civile, Borghi è convinto che bisogna analizzare i dati per decidere.In precedenza aveva duramente criticato Draghi per il decreto sul green pass il senatore Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit, secondo cui è "una vigliaccata" costringere i cittadini a vaccinarsi mediante il green pass.

msan.mr Perfettamente d'accordo con Borghi! Faccio inoltre presente che lo Pfizer presenterà la documentazione a settembre 2021 prossimo, per la validazione del vaccino ai bambini dai 2 agli 11 anni e che comunque non sono stati condotti studi di genotossicità del farmaco né sul suo potenziale cancerogeno, dunque sarà tutto da verificare nel 2023. Immaginate sulla base di quali rischi la BigFarm promuove il suo prodotto, con alle spalle un ricavo previsto sul 2021, di ben oltre i 26 miliardi di dollari! 2

raus jUEde Un altro che si distingue in punta di fioretto. Ma che ci vuole a dire la verità, ovvero che Draghi è un impostore messo lì da chi ha sparso il virus e imposto le vaccinazioni come soluzione di controllo di massa della popolazione. 1

