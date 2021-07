Bonomi non in disaccordo sul green pass in azienda: “l’unica minaccia è il virus”

https://it.sputniknews.com/20210725/bonomi-non-in-disaccordo-sul-green-pass-in-azienda-lunica-minaccia-e-il-virus-12255587.html

A chi lo accusa di voler togliere stipendio e lavoro a chi non si vaccina imponendo il green pass nelle industrie, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi risponde con i dati economici: “L’obiettivo di fondo è consolidare la ripresa per recuperare il reddito e il prodotto perduti, per tutelare i posti di lavoro e perché in pandemia abbiamo contratto un debito astronomico”, dice intervistato dal Corriere della Sera.Io non ho chiesto il vaccino obbligatorio, precisa Bonomi, ma una applicazione del green pass che prevede tre opzioni: vaccino, immunità per aver contratto la malattia, tampone.E comunque al netto delle strumentalizzazioni di “chi vuole rimettere in discussione i vaccini o magari vuole rivedere lo sblocco dei licenziamenti”, Bonomi dice che c’è un lavoro in corso sul tema dei green pass in azienda che coinvolge anche il governo.Quindi Bonomi ricorda come Confindustria sia sempre stata attenta alla salute nei contesti di lavoro e come sin dall’inizio della pandemia abbia richiesto dei protocolli sanitari.Ad esempio le mense saranno equiparate a ristoranti? Perché durante il primo lockdown lo furono e così dovettero chiudere come i ristoranti. Quindi serve il green pass anche in mensa? Lo si domanda Bonomi che chiede risposte alla politica.

