Accetterai bitcoin come mezzo di pagamento? Amazon cerca un esperto di criptovalute

Le criptovalute apparentemente guadagnano sempre più terreno, nonostante il recente crollo. Una delle ultime a soccombere è Amazon, una delle più grandi... 25.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-25T22:41+0200

2021-07-25T22:41+0200

2021-07-25T22:41+0200

amazon

criptovalute

Il posto vacante, reso disponibile da poco, offre una posizione presso l'azienda per un esperto di criptovalute e blockchain. Questo nuovo passo della società suggerisce che sta considerando questi asset come mezzo di pagamento.Inoltre, il candidato deve essere "un leader del prodotto per sviluppare la strategia e la roadmap dei prodotti blockchain e della valuta digitale di Amazon".Al momento Amazon non accetta criptovalute come mezzo di pagamento per i suoi prodotti. Nel 2017, il CEO di Amazon Web Services, Andy Jassy, aveva confermato che la società non era focalizzata sulla tecnologia blockchain, anche se aveva riconosciuto di "osservarla da vicino".Questa non è la prima tra le grandi aziende a decidere di intrecciare i propri servizi con le criptovalute. Facebook, ad esempio, ha dato vita ad un progetto di valuta digitale chiamato Diem (ex Libra). A maggio, Apple ha assunto un negoziatore per stabilire partnership con partner di "pagamenti alternativi" e ha menzionato le criptovalute come area di potenziale espansione.

