Abbattuti diversi razzi diretti a Damasco da contraerea siriana, segnalano militari russi

Il governo siriano ha più volte accusato Israele di effettuare raid aerei sul suo territorio, invitando le organizzazioni internazionali a denunciare gli... 25.07.2021, Sputnik Italia

I sistemi di difesa aerea siriani hanno distrutto due missili lanciati dai caccia F-16 israeliani verso strutture nella regione di Damasco, ha riferito oggi il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto. Secondo Kulit, nelle prime ore di domenica, due caccia israeliani F-16 hanno effettuato un raid contro strutture nell'insediamento di Set Zaynab, a sud di Damasco, senza entrare nello spazio aereo siriano. Mentre Israele evita di commentare le notizie diffuse da stranieri, a dicembre il capo di Stato Maggiore dell'IDF, il tenente generale Aviv Kohavi, ha riconosciuto che lo Stato ebraico aveva condotto numerosi attacchi sul territorio siriano per contrastare quello che ha definito il "ridimensionamento" dell'Iran nel Paese arabo.È stato anche riferito che Israele utilizza lo spazio aereo del Libano per lanciare attacchi contro la Siria, mentre alcuni dei razzi vengono lanciati dalle alture del Golan occupate, conquistate da Israele nella guerra del 1967.

Irina Derefko Giusto!! Dovete abbattere anche gli aerei!!! 3

alberto carè devono essere puniti i governanti dello Stato ebraico . dunque prepariamo le sanzioni . 2

