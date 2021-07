https://it.sputniknews.com/20210724/voghera-confermati-dal-gip-gli-arresti-domiciliari-allassessore-adriatici-12247795.html

Voghera, confermati dal Gip gli arresti domiciliari all'assessore Adriatici

Il giudice ha confermato la misura cautelare e l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa. 24.07.2021, Sputnik Italia

Il Gip del tribunale di Pavia Maria Cristina Lapi ha condiviso le ragioni del Pm Roberto Valli per confermare gli arresti domiciliari all'assessore leghista Massimo Adriatici. In particolare la misura cautelare è stata validata dal Gip per il pericolo di inquinamento delle prove e per la possibilità di reiterazione del reato, riporta Repubblica.Inoltre, secondo quanto riportato dall'Ansa, l'assessore è stato trasferito in un'altra abitazione per scontare gli arresti domiciliari su richiesta dei suoi avvocati, in quanto sui social erano apparse le foto con la sua casa.Gli avvocati dell'assessore, che martedì sera durante una colluttazione con un marocchino con problemi psichiatrici ha sparato ferendolo a morte, hanno riferito che il loro assistito era solito girare di sera per i suoi controlli del territorio armato con il colpo in canna.Dichiarandosi "affranto e distrutto" per l'accaduto, Adriatici ha affermato di non ricordare il momento dello sparo, nonostante a caldo aveva sostenuto che gli era partito mentre cadeva a terra. Proprio ieri sera la prima cittadina di Voghera Paola Garlaschelli era intervenuta con un video su Facebook, sostenendo che l'assessore Adriatici è una "persona stimata". In aggiunta ha espresso preoccupazione per eventuali tensioni e disordini in cui potrebbe degenerare un presidio antirazzista sul luogo dove è rimasto ucciso il marocchino 39enne Youns El Boussettaui.

Andrea ALTROCHÉ DOMICILIARI PER QUESTA CAROGNA LEGHISTA FASCISTA. 2

