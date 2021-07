https://it.sputniknews.com/20210724/vaccino-verso-lobbligo-per-gli-insegnanti-fdi-viola-i-diritti-costituzionali-12252194.html

Vaccino, verso l'obbligo per gli insegnanti, FdI: "Viola i diritti costituzionali"

Vaccino, verso l'obbligo per gli insegnanti, FdI: "Viola i diritti costituzionali"

La protesta di Fratelli d'Italia contro l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico: "Imporre il vaccino a insegnanti e studenti viola i diritti costituzionali".

2021-07-24T19:46+0200

2021-07-24T19:46+0200

2021-07-24T19:46+0200

vaccino

scuola

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7961d6e9a44dd9d0d42204719a1c2de.jpg

Lo invocano i virologi e i principali esponenti del governo per far ripartire l’anno scolastico in sicurezza. Dopo quello per i sanitari, ora l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale scolastico sembra farsi sempre più concreto. Per ora il ministro della Salute, Patrizio Bianchi, resta cauto. “Le vaccinazioni sono un pezzo fondamentale” per il rientro a scuola in presenza e “vaccinarsi è un atto di responsabilità per la sicurezza di tutti”, ha detto nei giorni scorsi, citato da Skytg24. Ma finora non ha mai parlato di obbligo vaccinale per i docenti. A sostenere questa ipotesi, invece, c’è Italia Viva, mentre il M5S con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e il ministro Fabiana Dadone, preferiscono escluderla.L’obiettivo, per il generale Francesco Figliuolo, è quello di andare oltre la soglia dell’85 per cento di personale vaccinato e del 60 per cento degli alunni dai 12 anni in su, per garantire che la Dad, quest'anno, resti solo un ricordo.Contrari, invece, Lega e Fratelli d’Italia. Per il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, del partito di Matteo Salvini, l’obbligo vaccinale per gli insegnanti sarebbe “inopportuno” visti i dati che parlano dell’85 per cento di vaccinati con la prima dose. Più dure le deputate di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo e Paola Frassinetti, responsabili del dipartimento Scuola e Istruzione del partito, che parlano di “violazione dei diritti costituzionali”. Le parlamentari denunciano come molti presidi siano già passati dalle parole ai fatti con “i dirigenti scolastici italiani che diramano circolari come se piovesse”. Alcuni, proseguono Bucalo e Frassinetti in una nota, vogliono “addirittura estendere anche agli studenti la 'richiesta' della copertura vaccinale”.Iniziative giudicate anti-costituzionali dalle esponenti del partito di Giorgia Meloni, che accusano chi ha inviato le circolari di provocare “agitazione e allarmismo tra docenti e studenti, incolpevoli attori di un meccanismo malfunzionante e diseducativo attivato da un 'ministro-regista' che per riparare un guasto rompe ingranaggi fondamentali e arresta il motore”.

don demenza rischiano milioni di ricorsi che il TAR poi accogliera' del resto so di avvocati che patrocinano le cause al Tribunale Europeo dei diritti , quando anche la stesas UEA ha detto che il pass non e obbligatorio 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

vaccino, scuola, politica