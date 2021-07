https://it.sputniknews.com/20210724/vaccinazioni-in-italia-mancano-allappello-5-milioni-di-over-50-12245732.html

Vaccinazioni in Italia, mancano all'appello 5 milioni di over 50

Vaccinazioni in Italia, mancano all’appello 5 milioni di over 50

5 milioni di over 50 non ancora vaccinati, tanti ma in realtà ormai sono la minoranza, la stragrande maggioranza degli italiani sopra i 12 anni sono vaccinati. 24.07.2021

coronavirus in italia

L’annuncio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi dell’introduzione del green pass come misura necessaria per accedere a molteplici attività, ha spinto oltre 250 mila italiani in poche ore a registrarsi sulle piattaforme regionali per ricevere la prima dose.Nonostante ciò restano a guardare ancora circa 5 milioni di italiani over 50 anni, anche se tra questi è contabilizzato anche chi ha prenotato ed è in attesa di ricevere la prima dose o la dose unica del vaccino Janssen.Guardando i dati del rapporto settimanale diffuso dal Governo italiano si apprende che nella categoria 50-59 anni sono 2,4 milioni gli italiani e le italiane non ancora vaccinati, mentre nella fascia 60-69 anni il numerico è di 1,32 milioni.Molti meno i 70-79 enni non ancora vaccinati, i quali sono 713.124, mentre nella fascia della popolazione sopra gli 80 anni abbiamo 319.369 non vaccinati.Operatori sanitari e personale scolasticoVeniamo poi a due categorie di persone che sono sotto i riflettori in questo periodo. Gli operatori sanitari non ancora vaccinati sono 39.686, tuttavia va ricordato che il 93,73% della categoria si è vaccinata contro il coronavirus.Scende al 78,78% la media dei vaccinati tra il personale scolastico rispetto alla precedente categoria, in questa sono 222.132 i non vaccinati contro Sars-CoV-2.Nelle Residenze per gli anziani, da segnalare che i non vaccinati sono 1.254, tutti concentrati nella Provincia autonoma di Bolzano (870) e nella Regione Lazio. Tutti gli altri sono stati vaccinati.Andamento della campagna vaccinale oggiAlle ore 6.10 di sabato 24 luglio risultano essere 64.481.966 le dosi di vaccino somministrate e sono 29.463.542 gli italiani sopra i 12 anni che risultano aver completato il ciclo vaccinale, rappresentando questi ultimi il 54,55% della popolazione di riferimento.La media di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute dalle Regioni e Province autonome è del 94,1%.Venerdì 23 luglio sono state somministrate 560.811 dosi di vaccino presso i 2.764 hub vaccinali presenti sul territorio italiano.

