Tokyo 2020, Samele in finale nella sciabola: anche la Scherma promette una medaglia olimpica

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Itlaia c'è. Scherma e Taekwondo rispondono presente. Questo pomeriggio due finali in cui sperare in due medaglie d'oro. 24.07.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

tokyo

Una semifinale appassionante e straordinaria. Il foggiano era sotto 6 a 12, ma ha saputo recuperare contro il coreano Junghwang Kim chiudendo 15-12.Ai quarti Samele aveva disputato il derby con l’altro italiano presente in gara Enrico Berré, finito 15-10.In precedenza Samele aveva vinto gli ottavi contro l’iraniano Mohammed Rahbari per 15-7 e ancora prima aveva vinto 15-12 contro il cinese Yingming Xu.Ma non è tutto, perché questa prima giornata ufficiale di Tokyo 2020 regala all’Italia anche un’altra medaglia certa, ed è quella nella finale maschile di Taekwondo categoria -58 Kg, dove Vito dell’Aquila ha conquistato la finale al Makhuri Messe Hall. In finale se la dovrà vedere con il tunisino Khalil Mohamed Jendoubi.Gli orari delle finaliLuigi Samele, nell’individuale di sciabola maschile, disputerà la finale alle ore 14.15 italiane (21.15 ora di Tokyo) di oggi 24 luglio.Vito dell’Aquila nel Taekwondo maschile categoria -58 kg disputerà la finale alle ore 14.45 italiane di oggi.Per vedere le finali diretta su Rai 2 canali 2 e 502 del digitale terrestre e 102 di TivùSat. Per vedere le Olimpiadi in streaming live qui le alternative.

tokyo

Notiziario

it_IT

