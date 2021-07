https://it.sputniknews.com/20210724/tokyo-2020-nel-taekwondo-prima-medaglia-sicura-per-litalia-12246332.html

Tokyo 2020, nel Taekwondo prima medaglia sicura per l'Italia

Tokyo 2020, nel Taekwondo prima medaglia sicura per l’Italia

24.07.2021

L’Italia olimpica a Tokyo 2020 mette nel sacchetto delle medaglie la prima sicura medagli grazie alle arti marziali. Nel Taekwondo Vito Dell’Aquila è in finale per l’oro.Alla Makhuari Messe Hall di Tokyo, l’italiano sfiderà il tunisino Mohamed Jendoubi nella categoria -58 kg.Il pugliese ha vinto contro l’ungherese Omar Salim 26-13 agli ottavi e ai quarti di finale ha battuto il tailandese Ramnarong Sawekwiharee 37-17, aprendosi la strada verso la semifinale in cui ha sconfitto l'argentino Lucas Lautaro Guzman 29-10.Gli altri italiani in garaBene l’Italia della Pallavolo che al suo esordio all’Ariake Arena vince 3 a 2 contro il Canada in una partita non semplice.Nella Scherma è in semifinale Luigi Samele (sciabola) dopo il deby tutto italiano con Enrico Berré.Nel Canottaggio il Due senza femminile e quello maschile sono in semifinale al Sea Forest Waterway. In semifinale anche il Due di coppia, mentre è in finale il Quattro senza Castaldo, Lodo, Rossetti, Vicino.

